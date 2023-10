O Silves Urban Music regressa já este fim-de-semana

Após o enorme sucesso do ano passado, está de volta o SUM – Silves Urban Music, uma iniciativa que alia a música, ao movimento associativo jovem e que promete lotar a zona ribeirinha de Silves com muita animação.

O Município de Silves, preparou um diversificado programa com particular destaque para as atuações de músicos locais, nacionais e de renome internacional. Noite fora, a animação continua com os Djs: GiJoe e MrKool.

Além da música, o evento conta também com uma Praça da Alimentação, explorada por Associações locais com envolvimento das faixas etárias mais jovens.

Esta iniciativa do Município de Silves visa promover a importância de momentos sociais, pelo que é deixado o desafio aos jovens do concelho e da região para que desfrutem deste festival, participando num evento que proporciona momentos lúdicos e recreativos, num palco privilegiado como é o caso da Frente Ribeirinha de Silves.

A entrada é gratuita.

Programa

» 06.outubro

Valete

Kappa Jotta

Real Punch

Risko

Stam

DJ Gijoe

» 07.outubro

Moonspell

Inhuman

Devil in Me

Process of Guilt

Mau Olhado

DJ MrKool

DJ’s convidados: DJ Gijoe e DJ MrKool

Para quaisquer informações pode contactar a Câmara Municipal de Silves para o número 282 440 800 (ext.2745) ou enviar um e-mail para cultura@cm-silves.pt.