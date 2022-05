O “Vale Encantado” está de volta para as comemorações do Dia Mundial da Criança

Este ano o Dia Mundial da Criança vai ser comemorado em grande no concelho de Albufeira, sob o mote do “Vale Encantado”. O programa vai decorrer no Parque do Ribeiro e na Biblioteca Municipal Lídia Jorge, de 30 de maio a 4 de junho, com entrada gratuita sujeita a inscrições. Comemorar a infância em Albufeira traduz-se por uma semana recheada de atividades divertidas, preparadas não só a pensar nos mais pequenos como também para os seus responsáveis. Muita animação e entusiasmo, é o que não vai faltar, garantidamente.

O Dia Mundial da Criança em Albufeira vai celebrar-se mais uma vez em grande com a temática do “Vale Encantado” e as expetativas dos mais novos também são grandes. As comemorações começam já no dia 30 de maio e vão prolongar-se até ao dia 4 de junho, no Parque do Ribeiro e na Biblioteca Municipal Lídia Jorge.

De dia 30 de maio a dia 3 de junho, no Parque Ribeiro, as crianças poderão usufruir de várias diversões gratuitas, desde as 9h00 até às 16h00 com o “Espaço Escolas”. No programa consta a apresentação do musical “O Reino do Gelo”, simultaneamente com a disponibilização de vários insufláveis e animações.

Os adultos não foram deixados de parte e também eles terão a oportunidade de usufruir do “Espaço Família” das 17h00 às 20h00, um espaço de irá dispor de algumas performances de dança e artes circenses para que pais e filhos possam divertir-se juntos. Dia 30 de maio às 17h00, será apresentada a “Dança pela Paz” do Projeto “Ser”; dia 31 às 18h00, os encarregados de educação podem assistir ao espetáculo “Heróis das Emoções e Artes Circenses – IEFP”; o grande dia 1 de junho terá às 17h00 a construção de Ninhos pela VitaNativa, seguido de uma aula de FitMove com Cátia Estrelo às 18h00; no dia 2 de junho a atividade programada oferece uma aula de zumba com a instrutora Martina que às 18h45 promete colocar todos em movimento; no dia 3, às 19h30, os presentes poderão assistir à apresentação do grupo de dança SOUL; já no último dia, 4 de junho, o programa vai estender-se das 10h00 às 20h00, com o musical “Vaiana” e com um espetáculo de dança pela LUEL. Ainda no Parque do Ribeiro, também será disponibilizado o “Trocólivro”, uma feira de trocas de livros infantis usados juntamente com o Atelier “Mesa dos Sabores”, de dieta mediterrânica.

Relativamente às atividades programadas para a Biblioteca Municipal Lídia Jorge, estas irão decorrer de dia 1 a 4 de junho. Do dia 1 ao dia 3, os eventos vão desdobrar-se por algumas leituras animadas para crianças a partir dos 4 anos de idade no “Jardim das Letras”, às 18h00, com entrada livre. No dia seguinte, às 11h00, dá-se o “Pinto, Pingas e Companhia”, um teatro laboratório de marionetas com Alexandra Tavares e Fátima Mártires. De referir que para assistir a este espetáculo é necessária inscrição, através do email: biblioteca@cm-albufeira.pt.

