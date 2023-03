O XXII FARTUNA regressa a Faro no próximo fim-de-semana

O XXII FARTUNA – Festival de Tunas Académicas da Cidade de Faro vai decorrer na próxima sexta-feira e sábado, dias 10 e 11 março. Este evento organizado pela Versus Tuna – Tuna Académica da Universidade está de regresso a Faro depois de 3 anos de interregno devido ao contexto pandémico vivido.

O aclamado certame tuneril vai ter início com a tradicional Noite de Serenatas, no dia 10 de março pelas 22h00, no Largo do Carmo, em Faro, um momento solene em que a canção romântica ecoa por um dos mais belos largos da nossa cidade de cetim, seguramente enchendo o coração de qualquer donzela.

No dia 11 de março as festividades vão continuar por toda a capital algarvia, com destaque para o tradicional pasacalles que vai animar durante a tarde as ruas da baixa farense. Quando a noite cair, espaço para o ponto alto desta edição do FARTUNA, com espetáculo marcado para as 21h00 no Teatro Das Figuras. Depois de 3 anos sem ser gracejada pela música tuneril, Faro vai voltar a escutar vários temas da música clássica, portuguesa e estudantil.

Ambas as noites vão ser encerradas com afterparties nas discotecas Zero e Twice, na baixa farense, contando com a participação especial de DJ Mr Kool.

Nesta vigésima segunda edição vão participar quatro tunas a concurso, a Tuna Templária de Tomar, a Tuna Académica de Farmácia da Universidade de Lisboa, a Estudantina Académica do Instituto Superior de Engenharia de Lisboa e a Tuna Académica do Instituto Politécnico de Administração e Marketing e ainda duas tunas extra-concurso, a Real Tuna Infantina – Tuna Académica Mista da Universidade do Algarve, a Feminis Ferventis – Tuna Académica Feminina da Universidade do Algarve e a participação especial do Grupo Folclórico de Faro.

Os bilhetes para o grande espetáculo podem ser adquiridos na BOL, Lojas FNAC, Teatro das Figuras e diretamente com a organização.

Para mais informações contactar o 915 530 365 ou versustuna@gmail.com.

Créditos Fotográficos: Manuel Brito