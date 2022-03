Oficinas de Escultura em Lagoa

A Escola de Artes Mestre Fernando Rodrigues tem a decorrer as Oficinas de Escultura em Grés que se realizam ao terceiro sábado de cada mês entre as 15h00 e as 18h00.

O trabalhar o barro é como mexer na terra, tem propriedades terapêuticas.

Explorar a criação da forma, ao mesmo tempo que se explora a nossa imagem do mundo e de nós próprios, podendo assim, desconstruir estereótipos e preconceitos e deixar-nos fluir pelo prazer de criar e construir com o barro.

Desenvolvendo as bases da iniciação à Escultura, podendo em seguida prosseguir para a aquisição de novos conhecimentos e competências plásticas.

A participação nas Oficinas de Escultura em Grés tem um custo associado (inclui os materiais) e está sujeita a inscrição prévia para o email escola.artes@lagoa.pt sendo limitada às vagas existentes: mínimo 4 pessoas e máximo 8.

Estas oficinas são dadas por Sandra Afonso, licenciada em Artes Plásticas – Escultura pela Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, e são destinadas para adultos com curiosidade nas artes plásticas em geral, ou com conhecimento artístico prévio.