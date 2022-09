Oficinas de Teatro do JAT regressam para mais uma edição

O JAT – Janela Aberta Teatro promove pelo 6º ano consecutivo formação regular em Teatro em Faro.

É já a partir do mês de Outubro que se iniciam duas oficinas de Teatro, promovidas pelo Colectivo JAT. A oficina de Formação de Atores terá lugar todas as segundas-feiras entre as 19h15 e 21h15 e a oficina de Teatro Físico, todas as sextas-feiras das 18h30 às 21h30, ambas no Gimnásio Clube de Faro, casa que recebe também as mostras finais. As oficinas são destinadas a todas as pessoas, com ou sem experiência e foram desenhadas, não só para quem quer investigar ou explorar uma carreira de teatro e de interpretação, mas também para todos aqueles que querem aumentar as suas capacidades artísticas, expressivas e criativas.

Os formadores são Diana Bernedo e Miguel Martins Pessoa, atores e especialistas em Teatro Físico, diretores artísticos do JAT – Janela Aberta Teatro, que contam vários anos como formadores em artes do espetáculo, em Portugal e internacionalmente. Sobre os conteúdos, a oficina de Formação de Atores divide-se em três fases: A Técnica e Improvisação, que aborda várias componentes teatrais, tais como o texto, voz, respiração, canto, expressão corporal, presença, espaço, entre outras disciplinas e ferramentas, com o intuito de dotar o grupo de linguagem cénica.

A Pesquisa e Criação, que explora múltiplas vias de abordar o processo criativo, o despertar da imaginação, a expressão artística e a criação de personagem. A fase de Construção de espetáculo, apresentado ao público no final da oficina no qual os integrantes participarão no processo criativo nas áreas de interpretação, dramaturgia, cenografia, figurinos e/ou música, com apoio e encenação dos formadores.

No caso da Oficina de Teatro Físico, esta formação visa introduzir as ferramentas e princípios fundamentais do Teatro Físico através de muitas e variadas disciplinas e linguagens, de diversas origens e culturas, mas com uma base e natureza comuns, que permitem desenvolver um artista e um ser humano mais completo. As vertentes transversais são a pré-expressão, expressão, interpretação e criação.

Os conteúdos abordados serão Mimo Cénico, Método Suzuki, Movimento, Pantomima, Máscara Neutra, Máscara Expressiva, Viewpoints, Clown, Commedia dell’Arte, Interpretação, Voz, Treino, Improvisação e Criação, bem como as metodologias e filosofias de relevantes visionários do Teatro do século XX como Étienne Decroux, Marcel Marceau, Jacques Lecoq, Tadashi Suzuki, entre outras.

As mostras finais das oficinas de teatro do JAT são já um momento cultural de relevado interesse, tendo existido nas edições anteriores muita procura, com todas as sessões esgotadas, sendo que em alguns casos, foram apresentadas novamente noutros palcos. As oficinas contam com o apoio do Município de Faro, do Gimnásio Clube de Faro e a Fundação GDA.

O JAT – Janela Aberta Teatro tem vindo a desenvolver um importante papel enquanto agente cultural na Cidade de Faro e na Região do Algarve, sendo responsável pela criação e apresentação de inúmeros espetáculos por vários palcos, bem como promotor dos projetos de Teatro Comunitário: Teatro de Vizinhes em Faro e o Grupo de Teatro Comunitário – Quarteira Fora da Caixa. O Colectivo JAT é também responsável pela organização do MOMI – Festival Internacional de Teatro Físico – Algarve, que decorre na cidade de Faro e terá a segunda edição em Maio de 2023.

Mais informação e inscrições através do email: colectivojat@gmail.com