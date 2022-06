Orquestra Juvenil de Guitarras do Algarve celebra 20º aniversário com estreia mundial de “Viagens” e muitos convidados

Teatro das Figuras é palco para a comemoração dos 20 anos do projeto algarvio.

No dia 3 de julho, às 21h30, o Teatro das Figuras, em Faro, recebe o “Concerto 20 Anos – Orquestra Juvenil de Guitarras do Algarve”, numa organização da Associação de Guitarra do Algarve. Celebram-se, neste concerto, os Vinte Anos da Orquestra Juvenil de Guitarras do Algarve, um projeto regional de âmbito nacional em que os jovens são os principais interlocutores e atores e cuja dinâmica geral se baseia na área da música e está assente em coordenadas consideradas de importância cultural e social na dinâmica objetiva das boas práticas.

O programa do evento apresenta um conjunto de obras que fazem parte da história da Orquestra, mas entre elas, salienta-se a obra “Viagens”, do compositor Miguel Jesus, cuja temática se inscreve na viagem ao encontro da Natureza e da relação afetuosa que ela nos merece e que será tocada em estreia mundial. O concerto está a cargo dos alunos dos vários polos da associação, espalhados por todo o Algarve e que compõem a Orquestra Juvenil de Guitarras do Algarve e de alguns convidados que a eles se juntam nesta noite de celebração, nomeadamente o Clube da Batucada da Casa do Povo de Messines, os “Mesa Para Cinco” e a dupla Perigo Público X Sickonce.

A OJGA, envolve, neste momento, 8 dos 16 concelhos do Algarve, representados por instituições locais, que funcionam como polos dinamizadores do projeto, sendo que, neste momento, são 10

os polos em funcionamento. Desde a sua criação em 2001, até hoje, a Orquestra Juvenil de Guitarras do Algarve realizou mais de 150 concertos. Em Portugal, atuou, entre outros, em centros e espaços culturais como: Centro Cultural de Belém (Lisboa), Teatro das Figuras (Faro), Centro Cultural de Lagos, Centro Cultural “A Moagem” (Fundão), Auditório Municipal de Pinhal Novo (Palmela), Cine Teatro Louletano, Teatro Lethes (Faro) e Auditório Municipal de Albufeira. Já no estrangeiro, participou em dois intercâmbios internacionais, nomeadamente com a “Orchestra GMO – Giovani Musicisti Ossolani” (Viladossola – Itália) e com a “Guitar’Essonne” (Paris).

Segundo Eudoro Grade, Presidente da Associação de Guitarra do Algarve, “todas estas práticas culturais, no fundo, estão a produzir a própria identidade da Orquestra Juvenil de Guitarras do Algarve e a identidade de um projeto criado pelos jovens e com os jovens da maioria dos concelhos do Algarve”.

Neste concerto de comemoração dos Vinte Anos da Orquestra Juvenil de Guitarras do Algarve, a Associação de Guitarra do Algarve, quer, de forma festiva, através da apresentação de algumas obras do seu vasto reportório, mas em especial na estreia de “Viagens”, deixar uma mensagem simples, que traga esperança, expressa na solidariedade e respeito humano.

Os bilhetes, que têm um custo de 5€, estão à venda no Teatro das Figuras e na bilheteira online.

O “Concerto 20 Anos – Orquestra Juvenil de Guitarras do Algarve”, é organizado pela Associação de Guitarra do Algarve e conta com o apoio de várias entidades: Câmara Municipal de Faro; Região de Turismo do Algarve; Teatro das Figuras; Direção Regional de Cultura do Algarve; Instituto Português do Desporto e Juventude; Junta de Freguesia de Bensafrim; Junta de Freguesia de Barão de São João; Junta de Freguesia da Mexilhoeira Grande; Junta de Freguesia de Monchique; Junta de Freguesia de Aljezur; Junta de Freguesia de Marmelete; Conservatório Regional do Algarve Maria Capina; Casa do Povo de São Bartolomeu de Messines; Escola de Artes Mestre Fernando Rodrigues e Igreja Paroquial de Ferreiras.