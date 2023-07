Pôr do Sol no Castelo de Silves volta a ter animação este Verão

O Sunset Secrets está de regresso ao Castelo de Silves. Todas as quintas-feiras, a partir das 18h30, vai haver uma programação recheada de boa música e de momentos muito animados que vão ter como palco o ex-libris da cidade de Silves e que terá como pano de fundo um dos mais belos por do sol.

Os estilos e as propostas desta temporada são diversificadas. No dia 6 de julho atua a fadista Ana Sofia Marques, dia 13 são os Trio da Terra a pisar o palco com música tradicional e world music, já no dia 20 é a vez da banda de rock e blues – The Mirandas. A fechar o evento, dia 27 de Julho, está Beto Kalulu, que traz ao Sunset Secrets world music com influência africana.

Como já vem sendo habitual, a gastronomia e a promoção dos produtos da terra – com destaque para a Laranja de Silves e para os Vinhos de Silves – marcarão presença nestes finais de tarde do verão algarvio; experiência impar que será complementada, como habitualmente, com massagens relaxantes, música e dança, culminando com um espetáculo de fogo.

Com um custo associado de 5 euros para o público em geral, os bilhetes encontram-se à venda na plataforma BOL em https://cmsilves.bol.pt/ e nos locais habituais como a FNAC, Worten, El Corte Inglés, CTT Correios, Pousadas da Juventude, Quiosques Serveasy, entre outros. Os residentes no concelho beneficiam de um preço especial de 2 euros, devendo adquirir o seu bilhete no local (mediante apresentação de comprovativo de residência). Crianças até aos 12 anos (inclusive) terão entrada grátis.

O Município de Silves convida todos a experienciar o território Geoparque em mais uma edição dos Sunset Secrets, que traz um cartaz eclético e vibrante a um dos locais mais emblemáticos da região algarvia, celebrando a música, a dança, a animação, a gastronomia e a boa energia, numa proposta que pretende, ainda, destacar os produtos estrela do concelho, num brinde à vida, aos amigos, à boa música e à descontração dos dias.