Reflexo, espetáculo solidário angaria mais de 600€ para Anocas

O espetáculo “Mulher Reflexo” que subiu ao palco do Auditório Municipal Carlos do Carmo este fim de semana vai doar 695€, para apoiar a Anocas, a criança a quem, aos 2 anos e meio de idade, foi diagnosticado um tumor cerebral. A verba foi angariada no local do espetáculo, por donativo consciente. Esta iniciativa solidária contou com o apoio do Município de Lagoa.

Para Alexandrina Brito, mãe da Anocas, que a têm acompanhado em todo o processo de tratamentos: “Estamos muito gratas pelo que estão a fazer pelo “Caminho Conscientemente Diferente” que eu e a Anocas estamos a trilhar. Este foi primeiro evento realizado no Algarve que reverte para a aventura da Anocas no Mundo da Pediatria Oncológica Integrativa e ficamos muito satisfeitas com a receita angariada. Obrigada ao Município de Lagoa, à Artis XXI e a todos os que contribuíram para este nosso caminho.”

A “Mulher Reflexo” e um projeto multidisciplinar que vai dar protagonismo e voz ao feminino. Ao longo de 50 minutos esta criação vai responder através da música, do teatro e do movimento à questão – Mas o que existe para além de