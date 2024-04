Revelados os 8 selecionados do “Palco RUA – Música JA 2024”

Acabam de ser revelados os 8 selecionados do concurso de música “Palco RUA – Música JA 2024”, que arranca a partir da próxima semana, com concertos nas docas de Faro.

Esta iniciativa organizada pela Associação Académica da Universidade do Algarve (AAUAlg) e a Rádio Universitária do Algarve, em parceria com o Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), divulgou esta tarde em conferência de imprensa no Fórum Algarve os 8 selecionados.

A primeira fase das eliminatórias deste concurso de bandas vai começar na próxima quinta-feira, dia 18 de Abril e termina no sábado (dia 20).

Os 8 selecionados são:

André Boniche

ArtMusa

Electric Gold

Isrobro

Peculiar

Pineapple Express Band

Rollinbaby

Suri

A segunda fase deste concurso de bandas vai decorrer durante a 37ª Semana Académica da Universidade do Algarve, de 25 de abril a 4 de maio de 2024, no Complexo Desportivo da Penha, em Faro. O cartaz completo desses concertos será anunciado em breve, e pode ser consultado na íntegra, no site da RUA.

Nota final para todos os projetos que se inscreveram no Palco RUA – Música JA deste ano, selecionados ou não, obrigado pela vossa inscrição e todo o sucesso na vossa carreira musical!