Revelados os vencedores do concurso Palco RUA – Música JA 2024

Durante a 37ª Semana Académica do Algarve decorreu a segunda fase do concurso Palco RUA – Música JA 2024, que começou a 18 de Abril na Doca de Faro, e levou aos palcos oito talentos residentes no algarve/algarvios que foram avaliados nestas datas.

Depois de uma fase de inscrições bem sucedida, foram escolhidos 8 talentos para esta fase de eliminatórias. Os escolhidos foram: Electric Gold, Peculiar, André Boniche, Pineapple Express Band, Suri, RollinBaby, ArtMusa e Isrobro.

Terminados os concertos da segunda fase de eliminatórias na Semana Académica do Algarve, o júri composto por diversos elementos da RUA FM, IPDJ de Faro, AAUAlg e Câmara Municipal de Faro, decidiram o pódio do concurso que consiste em:

1º Lugar – ArtMusa

2º Lugar – Peculiar

3º Lugar – Electric Gold

O projeto vencedor, os ArtMusa, vão atuar no Festival F, em Faro, no valor de 1500€, num prémio oferecido pelo Município de Faro. Já o segundo classificado, Peculiar, vai atuar na FATACIL, um prémio no valor de 1000€ oferecido pelo Município de Lagoa. A fechar o pódio, os Electric Gold vão subir ao palco da Feira da Serra de São Brás de Alportel, um prémio no valor de 500€, cedido pelo Munícipio de São Brás de Alportel.

A RUA FM congratula desde já todos os participantes desta segunda fase do concurso assim como todos os projetos musicais que demonstraram interesse e se candidataram à edição deste ano do Palco RUA – Música JA.