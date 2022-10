Rita Redshoes e Peste & Sida atuam no Teatro Municipal de Portimão

O Grande Auditório do TEMPO – Teatro Municipal de Portimão vai receber até final deste mês dois nomes incontornáveis do atual panorama musical português, a começar no dia 22 de outubro, a partir das 21h00 com a apresentação de “Lado Bom”, o quinto álbum de originais de Rita Redshoes.

Artista singular, que transporta para o palco toda uma energia própria da sua experiência de vida, Rita Redshoes é reconhecida pela sua serenidade, elegância e mistério muito próprio, que se refletem neste novo registo discográfico, editado em outubro do ano passado, o primeiro integralmente escrito em português.

“Lado Bom” é assumidamente o seu registo mais intimista, sendo definido pela artista como “um sobrevivente, o disco mais pessoal da minha carreira, no qual relato, na primeira pessoa, uma das maiores transformações da vida.”

Com cinco discos editados – “Golden Era” (2008), “Lights & Darks” (2010), “Life is a Second of Love” (2014), “Her” (2016) e agora “Lado Bom” (2021) -, Rita Redshoes estreou-se a solo em 2008 e, enquanto autora e intérprete, tem somado colaborações com David Fonseca, The Legendary Tigerman, Noiserv, GNR e Fernando Tordo, além de participar em inúmeras bandas sonoras premiadas para teatro e cinema.

Na noite de Halloween, 31 de outubro, também às 21h00, será a vez de os icónicos Peste & Sida apresentarem o espetáculo “Tocar afinado”.

A ‘rockar’ desde 1986, a banda de João San Payo, João Alves, Sandro Oliveira e Ricardo Barriga é uma referência da música nacional, devido a temas como “Sol da Caparica”, “Paulinha”, “Chuta cavalo”, “Gingão” ou “Bule bule”, entre outros.

Uma vez que em novembro próximo será lançado o seu novo trabalho, este concerto em Portimão será uma oportunidade única para várias gerações cantarem em uníssono os clássicos da banda ao vivo, e para ouvirem em estreia algumas das novas músicas.

Os ingressos para o concerto de Rita Redshoes custam 14 euros, enquanto os bilhetes para Peste & Sida custam 10 euros, podendo em ambos os casos ser adquiridos na bilheteira do TEMPO, de terça-feira a sábado entre as 13h00 e as 18h00, e na noite dos espetáculos, até ao respetivo início.