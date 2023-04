Rua 80 anima baixa de Faro

Este sábado, dia 8 de abril, a partir das 20h, no Jardim Manuel Bivar, em Faro, os apaixonados dos anos 80 poderão matar saudades das músicas desses tempos com a presença do DJ Nuno Silva.

Com entrada livre, esta iniciativa está inserida na animação da Feira de Queijos e Enchidos que decorre no mesmo local.

Os organizadores deste evento são a Rua 80, um programa de rádio que faz parte da grelha da Rádio Universitária do Algarve, e o grupo do Facebook, ‘Cave do Bolas’, dinamizado por um conjunto de amigos que partilharam uma ‘discoteca’ improvisada em Faro, tão caraterística daqueles anos.

O evento conta também com o apoio institucional da União das Freguesias de Faro, da Associação Comércio da Baixa de Faro e da Rádio Universitária do Algarve.

O programa Rua 80 conta já com mais de 1000 edições, tendo começado em 2011 e é dinamizado pela DJ Nuno Silva, que será o anfitrião deste evento.