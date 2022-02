Salvador Sobral, uma Estreia e muito Teatro em Destaque na Programação de Março do Teatro das Figuras

O Teatro das Figuras entra na primavera com uma programação fortemente marcada pelas propostas na área do teatro, entre as quais Madalena, a primeira peça apresentada no âmbito da Rede Eunice Ageas (circuito nacional de espetáculos do Teatro Nacional D. Maria II) e pela estreia absoluta da peça Feedback. Destaca-se também o muito aguardo concerto de apresentação do novo álbum de Salvador Sobral. Março acolhe ainda a realização de oficinas, espetáculos infantojuvenis e a dança, uma arte sempre no coração do Teatro das Figuras.

Música

No dia 18 de março, o Teatro das Figuras recebe a apresentação ao vivo do novo álbum de Salvador Sobral. Lançado em maio de 2021, bpm é o primeiro disco composto inteiramente por originais de sua autoria, em parceria com Leo Aldrey, que assina também a produção. “sangue do meu sangue”, “paint the town” e “aplauso dentro” (com Margarida Campelo) são os primeiros singles extraídos de um conjunto de 14 canções inéditas que lhe valeram o elogio da crítica e do público.

No dia 30 de março, Válvula, um espetáculo criado para adolescentes, jovens e adultos, parte do hip hop e da história do graffitti para colocar várias questões sobre arte e transgressão.

Teatro

As propostas na área do teatro percorrem vários temas e abordagens ao longo de todo o mês, começando no dia 12 de março com a peça Hotel Paraíso, do coletivo Silly Season, numa coprodução Teatro das Figuras, Teatro Baltazar Dias e Teatro Feiticeiro do Norte. Para entrar no Hotel Paraíso, um lugar de reprogramação, que parte da nacionalidade emocional, da constituição do país interior, da idade mental, do status e da classe mitológica de quem ingressa, é preciso assinar primeiro um contrato…

No dia 24 de março, o Teatro do Mar apresenta Mutabilia, um espetáculo de circo contemporâneo e teatro físico, que reflete, em simultâneo, sobre a instabilidade do nosso tempo, o corpo, a arquitetura, o nosso comportamento e estados emocionais, nos espaços público, privado e íntimo.

No dia 27 de março, Dia Mundial do Teatro, apresenta-se Madalena, um espetáculo sobre a complexa figura de Maria Madalena, a cuidadora. Ela que prepara o corpo de Cristo para as cerimónias fúnebres e a quem é dado a conhecer o milagre da transcendência da carne. Na atualidade pós-pandémica o tema ganha outra dimensão, quando o contacto com os vivos ainda está condicionado. As inquietações agigantam-se depois de convivermos com um vírus que nos isolou fisicamente, que nos fez temer o outro, que fez com que os funerais fossem proibidos, que deixou tantos morrerem sós. Madalena continua a lembrar-nos que, sem contacto, somos menos humanos.

Dança

Nos dias 4 e 5 de março estreia Feedback, com direção artística de Cláudia Figueiredo e André Braga, que é também o intérprete. Com recurso a um microfone procuram-se novas gramáticas de sensibilidade e da inteligência selvagem dos corpos, que refletem memórias ancestrais. Recorre-se à captação do som e à manipulação ao vivo da pista eleita, para centrar a pesquisa.

A dança volta a ocupar o palco do Teatro das Figuras no dia 19 de março, com a interpretação de Paixão Flamenca pelo Ballet Espanhol de Múrcia, em que performances de grande técnica e nível artístico, dançando diferentes estilos, culminam numa festa de flamenco.

O mês fica completo com a Oficina de Escrita para Cena, com Miguel Castro Caldas, entre os dias 11 e 13 de março; com o espectáculo Uma Pequena História da Música, no dia 20 de março, que visa sensibilizar o público infantojuvenil para a música erudita; e com a Comemoração do Dia Internacional da Mulher 2022 no dia 8 de março, com fados, dança, poesia, música e música tradicional portuguesa, entre outras.

Toda a programação para o mês de março, bem como informação relativa a preços, reservas e vendas on-line, está disponível no sítio da internet www.teatrodasfiguras.pt e é regularmente disponibilizada nas redes sociais Facebook, Instagram e YouTube.