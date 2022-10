Saramago na Biblioteca Municipal de Loulé com leitura encenada

A 20 de outubro, André Levy e Mafalda Santos farão uma leitura encenada de “O Ano da Morte de Ricardo Reis”, obra do Nobel José Saramago, numa iniciativa dirigida a turmas do ensino secundário.

Ricardo Reis, um dos heterónimos de Fernando Pessoa, ganha vida no romance de Saramago. Regressado do exílio, em dezembro de 1935, instala-se num hotel em Lisboa, perto do rio. Após visitar o túmulo de Pessoa no cemitério dos Prazeres, regressando ao seu quarto, encontra o poeta à sua espera. Ao longo do romance, Reis e Pessoa encontram-se inúmeras vezes, conversando e refletindo sobre literatura, política, o amor, a vida e a morte.

O espetáculo baseia-se numa seleção das palavras de José Saramago, centradas nestes diálogos entre Reis e Pessoa. A leitura dramatizada dá corpo às palavras de Saramago e voz às suas personagens, sublinhando a oralidade da prosa e a fluidez do discurso no seio da narrativa.

As inscrições podem ser feitas através do email biblioteca@cm-loule.pt