A Direção Regional de Cultura do Algarve promove, de 18 a 25 de abril, a “Semana do Livro e da Terra”, na Fortaleza de Sagres, uma iniciativa que também se estende à Ermida de N.ª Sr.ª de Guadalupe. No Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, 18 de abril, terá lugar uma visita a Milreu com o tema “O Sujo e o Limpo nas Ruínas Romanas de Milreu”.

O evento terá início no dia 18 de abril, Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, este ano dedicado ao tema “Património e Clima”, com a abertura de uma Mostra de Artesãos, certame promovido pelas Juntas de Freguesia de Sagres, de Vila do Bispo e Raposeira, e de Budens. A mostra de produtos locais e artesanais terá lugar na sala multiusos da Fortaleza de Sagres, e tem a hora de abertura marcada para as 15h00. Esta iniciativa prolonga-se até ao dia 25 de abril, com o seguinte horário: das 10h às 17h30.

No mesmo dia, 18 de abril, pelas 16h00, terá lugar uma conversa com Ana Carla Cabrita e Ana Luísa Simões, autoras do livro 200 Plantas do SW Alentejano & Costa Vicentina. Esta conversa será moderada por Dário Teixeira, mentor do Clube do Livro e Biblioteca de Sagres.

A programação continua, no dia 20 de abril, com uma conversa com Goretti Costa, sobre o seu livro Bully, e sobre um flagelo social e problema complexo, que decorre, habitualmente, em meio escolar – o bullying. A atividade é direccionada para a comunidade escolar e famílias e irá acontecer das 10h00 às 12h00.

No mesmo dia, pelas 15h00, o escritor Nuno Campos Inácio vai estar no auditório da Fortaleza, para apresentar a sua obra Dicionário Enciclopédico das Famílias de Barão de São Miguel.

Ana Luísa Gaspar apresenta o seu livro Três Pontinhos – fábulas da costa vicentina, no dia 21 de abril, pelas 15h00, numa conversa moderada por Dário Teixeira. Será ainda apresentada a exposição das ilustrações desta obra, da desenhadora Maria Gaia Gaspar.

No Dia Mundial da Terra, dia 22 de abril, a partir das 10h, está prevista uma atividade direcionada para a comunidade escolar, a acontecer na Ermida de Nª Sra de Guadalupe. A partir de uma conversa com o pastor local, José Carlos Candeias, em torno da sua vivência e experiência, seguida de uma exploração poética, será desenvolvido um atelier educativo, que resultará na criação de um mural coletivo.

No dia 23 de abril, Dia Mundial do Livro, decorre a conversa com Dário Teixeira, mentor do Clube do Livro, e com o escritor Luís Barriga, em torno dos livros Sombra e Sol. Vai a rua a duas cores e Mais sol que sombra. De seguida, pelas 16h00, todos os presentes serão convidados para a leitura de textos seleccionados, em voz alta, em redor da Rosa dos ventos.

A semana cultural termina no dia 25 de abril, Dia da Liberdade, em que serão oferecidos cravos vermelhos aos primeiros 25 visitantes da Fortaleza de Sagres.

As Ruínas Romanas de Milreu também se associam ao DIMS – Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, com a realização da visita “O Sujo e o Limpo nas Ruínas Romanas de Milreu”, com duas sessões previstas (a decorrer às 10h30 e às 14h30) a acontecer no dia 18 de abril, com a orientação de Rui Parreira, Diretor de Serviços e Bens Culturais.

As entradas nos monumentos Fortaleza de Sagres, Ermida de Nª Sr.ª de Guadalupe e Ruínas Romanas de Milreu serão gratuitas no dia 18 de abril (DIMS ). A Ermida de Nª Sr.ª de Guadalupe estará excecionalmente aberta, à segunda-feira, de modo a assinalar o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios.

Serão ainda oferecidas publicações aos primeiros 20 visitantes destes três monumentos.