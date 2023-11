Seminário da DRCAlg aborda investigação histórica e perspetivas de futuro

A DRCAlg e a CCDR Algarve promovem, no âmbito do projeto Magllanes_ICC – Centro de Empreendimento de Indústrias Culturais e Criativas, o seminário ‘Lugares de Globalização – Magallanes_ICC’, no dia 6 de dezembro, às 14h30, na sede da CCDR Algarve, em Faro. O projeto é inspirado nos 500 anos da viagem de circum-navegação de Fernão de Magalhães e pretendeu ser um dinamizador da economia criativa, incentivando e dando ferramentas às industriais culturais e criativas.

A sessão de abertura, às 14h30, conta com as intervenções da Diretora Regional de Cultura do Algarve, Adriana Freire Nogueira, e do Presidente da CCDR Algarve, José Apolinário.

A primeira oradora do seminário é Maria de Lurdes Carvalho, Diretora de Serviços de Desenvolvimento Regional da CCDR Algarve, que irá fazer uma breve apresentação do projeto Magallanes_ICC e do seu enquadramento no INTERREG VA – POCTEP.

A componente de investigação histórica do projeto Magallanes_ICC, componente a cargo da Direção Regional de Cultura do Algarve, vai ser apresentada por Rui Loureiro, professor, historiador, investigador contratado pela DRCAlg como coordenador científico desta componente do projeto, que se ocupou essencialmente da participação algarvia no empreendimento da expansão marítima portuguesa, dos séculos XV e XVI, bem como do respetivo enquadramento nos chamados Lugares de Globalização do Barlavento Algarvio (Aljezur, Lagos, Monchique, Silves e Vila do Bispo).

Susana Calado Martins, contratada pea DRCAlg como coordenadora da componente de ligação e produção de conteúdos para as indústrias culturais e criativas, fará, em seguida, a apresentação do trabalho de ligação deste conhecimento histórico às indústrias culturais e criativas, e de como este pode ser uma base sólida para o florescimento de ideias inovadoras e pontos de partida para oportunidades de negócio neste setor.

O seminário encerra com uma mesa-redonda, subordinada ao tema ‘Lugares da Globalização – Perspetivas de Futuro’, com a apresentação introdutória e dinamização de Henrique Leitão, professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e investigador do CIUHCT (Centro Interuniversitário de História das Ciências e da Tecnologia). São convidados deste espaço de debate: José Apolinário, presidente da CCDR Algarve, André Gomes, presidente da Região de Turismo do Algarve e da Associação Turismo do Algarve, Paulo Águas, Reitor da Universidade do Algarve, António Pina, presidente da Associação de Municípios do Algarve, Rui Loureiro, do Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes/CHAM (Centro de Humanidades), João Pedro Bernardes, da Universidade do Algarve/Faculdade Ciências Humanas e Sociais, e João Ministro, da TASA, Proactivetur.

O projeto Magallanes_ICC é um projeto de cooperação transfronteiriça, cofinanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), através do Programa Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020.

A participação é sujeita a inscrição através do link e o seminário será transmitido nos canais de comunicação da DRCAlg e da CCDR Algarve.