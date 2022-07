Sítio da Fornalha com 3 habitantes volta a ter Festa

O sítio da Fornalha, em plena Serra do Caldeirão, espera receber mais uma grande festa no próximo dia 9 de Julho. Folclore, Gastronomia e Acordeão são ingredientes essenciais para animar os 3 habitantes e os muitos visitantes que são esperados.

Os únicos 3 habitantes da Fornalha anseiam a chegada do mês de Julho para que voltem a ter animação no monte e para que revejam familiares e amigos. Localizado em pleno interior do concelho de Loulé, nas profundezas da Serra do Caldeirão, na freguesia de Salir, mas a “olhar” para a freguesia do Ameixial, o sítio da Fornalha volta a preparar-se para receber a 5ª edição da Festa da Fornalha.

É assim desde 2016, só a pandemia “parou” esta tradição, mas que este ano promete voltar em força e com muita animação, tal como refere David Nicolau da organização: “Esperamos que este ano a animação volte com muita gente à Fornalha, tal como nos outros anos, é que nem o facto da estrada ser de terra batida tem sido motivo de “desculpa” para as pessoas virem à Fornalha, os cerros aqui à volta ficam cheios de carros por aí espalhados, num sitio destes aqui no fundo da Serra do Caldeirão ficamos todos os anos surpreendidos como é que chega aqui tanta gente. Estamos assim preparados para mais uma grande edição da Festa da Fornalha.”

Assim no dia 9 de Julho, o pitoresco e quente sítio da Fornalha voltará a receber mesas espalhadas nas aconchegantes e inclinadas ruas, onde os poiais servem de bancos, os quintais de cozinhas improvisadas e os terraços de miradouros.

Para completar este idílico cenário, não podia faltar a saborosa gastronomia serrana desde caracóis, porco preto grelhado, comida do tacho ou a tradicional açorda serrana já madrugada fora e para animar a malta nada melhor que um grupo de amigos acordeonistas ao despique, as danças e cantares do Grupo Etnográfico da Serra do Caldeirão – Cortelha e o “Balho” com Valter Cabrita.

Para quem quiser desfrutar em pleno da Festa da Fornalha poderá atrever-se a levar a tenda para acampar, mas com o risco de não conseguir dormir, pois a animação será até ao nascer do sol. A entrada é livre.

A Festa da Fornalha conta com o apoio da Câmara Municipal de Loulé, Junta de Freguesia de Salir, Junta de Freguesia do Ameixial e da Rádio Gilão.