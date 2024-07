Sunset Secrets animam as noites de quinta-feira no Castelo de Silves

Os Sunset Secrets – Quintas do Castelo estão de volta em 2024 para aquecer os finais de tarde algarvios no Castelo de Silves.

Como habitualmente, todas as quintas-feiras são mágicas neste evento trazendo, nesta edição, que se realiza de 4 de julho a 1 de agosto, experiências gastronómicas, a promoção dos produtos da terra – com destaque para a Laranja de Silves e para os Vinhos de Silves – massagens relaxantes, música e dança, culminando cada uma das sessões com um incrível espetáculo de fogo.

Relaxe, contemple um dos mais belos pôr do sol naquele que é um dos ex-libris do concelho de Silves e do Algarve e viva esta experiência imperdível com um cartaz ímpar:

4.julho – Inês Loubet

11.julho – Beto Kalulu

18.julho – Orquestra Garvefole

25.julho – Luís Capitão e Leonardo Pisco

01.agosto – The Protons

Os Sunset Secrets – Quintas do Castelo começam pelas 18h30 e duram até às 23h00 e têm uma lotação de 600 pessoas.

Os bilhetes, que estão à venda na BOL custam 5 euros para o público em geral e 2 euros para os residentes no concelho de Silves. As crianças até aos 12 anos têm entradas grátis.

Mais informações aqui.