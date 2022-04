Teatro Comunitário junta Portugal e Argentina em Faro

Os grupos de teatro comunitário ‘Teatro de Vizinhes’ de Faro e ‘Matemurga’ de Buenos Aires, Argentina, sobem ao palco do Largo do Carmo no próximo dia 9 de Abril às 21h00.

Este encontro é o culminar de um projeto de teatro comunitário, iniciado antes da pandemia, que surgiu de um convite do Teatro das Figuras e do Município de Faro à Edith Scher e ao JAT – Janela Aberta Teatro. O projeto visava a criação de um grupo de teatro comunitário em Faro, dirigido localmente pelo Coletivo JAT, sob a orientação de Edith Scher, diretora da companhia Matemurga e uma das referências mundiais do Teatro Comunitário. O projeto incluía a vinda da encenadora e da companhia argentinas para a partilha de experiências e saberes, bem como a apresentação de um espetáculo. A pandemia adiou este encontro. Apesar disso e depois de quatro meses de ensaios, muitos debates, ideias, canções e improvisações, o grupo Farense subiu ao palco do Teatro das Figuras com o espetáculo ‘SAI DA FRENTE’, que já percorreu vários espaços do Concelho de Faro. Essa experiência de criação coletiva e comunitária foi de tal forma forte e positiva, que todos decidimos continuar e solidificar o projeto e formar um Grupo de Teatro Comunitário permanente na cidade. Assim nasce o grupo ‘Teatro de Vizinhes’ com orientação do Colectivo JAT.

Dois anos após o início do projeto, o tão ansiado encontro é finalmente uma realidade, com a presença de Edith Scher e dos ‘Matermurga’ a partilhar com os vizinhes a sua experiência de mais de 20 anos de teatro comunitário.

No dia 9 de Abril às 21h00, no Largo do Carmo, a companhia Matemurga apresenta o seu espetáculo ‘Herrido Barrio’ (Vizinhança Ferida), um espetáculo de teatro popular, com encenação de Edith Scher, que parte das histórias dos moradores de Villa Crespo (Buenos Aires, Argentina). Interpretado por mais de 30 vizinhos, o espetáculo reflete sobre as mudanças ocorridas no bairro ao longo do tempo.

Em seguida o grupo ‘Teatro de Vizinhes’ apresenta ‘Sai da Frente’, com encenação de Miguel Martins Pessoa e Diana Bernedo, coordenação musical de Ilda Nogueira, que conta, através de uma visão crítica e poética, o dia a dia de uma comunidade Algarvia que se vê impedida de chegar à praia de Faro, num qualquer dia de verão. Conflitos sociais e humanos, numa comédia interpretada por vizinhes e para vizinhes.

Ambos os espetáculos têm entrada gratuita.