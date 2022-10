Turismo do Algarve promove destino em outubro

Outubro já começou e a Região de Turismo do Algarve (RTA) entra no mês com a participação numa feira e com a coorganização de um evento de turismo de natureza e de uma fam trip no segmento de desporto, ações pensadas para continuar a dar visibilidade à marca Algarve fora da época alta, de olhos postos no mercado interno alargado.

O mês arranca com a participação da RTA na Feira BLIP Expo – Better Living In Portugal, que regressa ao formato presencial dias 8 e 9 de outubro, no Portimão Arena. Esta exposição, organizada pela Associação de Estrangeiros Residentes e Proprietários em Portugal (AFPOP), apresenta produtos e serviços para se viver melhor em Portugal, e conta com o envolvimento direto da RTA para prestar informação turística sobre a região aos visitantes.

A entidade regional de turismo marca presença na feira com um stand promocional do destino, espaço dinamizado em parceria com a Comissão Vitivinícola do Algarve (CVA), onde estarão também produtores de vinho regionais para divulgar, vender e dar a provar os seus vinhos.

Entre os dias 18 e 22 de outubro, decorre em Aljezur o Algarve + Sustentável, que reúne a Bienal de Turismo de Natureza e o Algarve Nature Fest num único evento, tornando-se na maior iniciativa de turismo de natureza do Algarve. Coorganizado pela RTA, em conjunto com a Câmara Municipal de Aljezur e a Associação Vicentina, o evento tem como objetivo responder às necessidades dos stakeholders na promoção dos lugares, das atividades, das boas práticas e do conhecimento em torno do turismo sustentável na região.

O primeiro dia é dirigido aos mais jovens, seguindo-se depois três dias para profissionais (19 a 21) e um último dia aberto, para o público em geral, num evento que este ano prevê oficinas de conhecimento, debates, exposições e atividades de natureza.

Também este mês a RTA vai reforçar a sua aposta no mercado espanhol, através de uma fam trip de 19 a 22 de outubro, organizada em conjunto com a Associação Turismo do Algarve (ATA). Esta ação pretende divulgar a oferta de turismo desportivo do Algarve a operadores turísticos de Espanha, e através da ATA também do Reino Unido e dos Países Baixos, e surge inserida no projeto Internacionalizar + Algarve 2.0, o qual a RTA e a ATA integram com a perspetiva de estimular a partilha de conhecimento entre parceiros, a capacitação das PME do Algarve para a internacionalização e o desenvolvimento de mecanismos inovadores de acesso a novos mercados estrangeiros.

Estas iniciativas surgem no âmbito da promoção do Algarve no mercado interno alargado (Portugal e Espanha), uma das principais competências da entidade regional de turismo, além da animação e da informação turística.