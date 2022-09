Últimas apresentações do espetáculo em percurso “Cartilha de Flores”, baseado na obra de João de Deus, em Messines

O Alteatro fará as últimas apresentações de quinta 08 até domingo 11 de setembro, pelas 21h30, da sua 33.ª produção “Cartilha de Flores”, um espetáculo em percurso inspirado na obra de João de Deus. A lotação está limitada a 25 pessoas, o ponto de encontro é no adro da igreja matriz de S. B. Messines.

“Cartilha de Flores” é um espetáculo em percurso por algumas ruas históricas de S. B. Messines, incluindo a passagem pela casa onde nasceu João de Deus. Esta criação coletiva procura estimular sensorial, emocional e racionalmente os espetadores. A arquitetura das ruas é uma das bases do espetáculo, onde se misturam as diferentes facetas da vida e obra de João de Deus, Fábulas, Poemas e outros textos críticos e pedagógicos diversos, buscando a sua contemporaneidade e, estabelecendo paralelismos entre estas duas épocas, projetando o devir. Portugal viveu e vive ensombrado por comportamentos e valores, cultural e socialmente aceites, de caráter discriminatório e sectário. É urgente alertar, denunciar e debater. A obra humanista de João de Deus, no séc. XIX, analisa e expõe muitos desses comportamentos que se mantêm impregnadas no tecido social até hoje.

“Cartilha de Flores” é uma criação coletiva, com coordenação de Pedro Ramos, interpretação de João Schuler, Lorenzo André, Sara Ferrada e a participação de Melanie Salomão, Pedro Ramos e Sónia Botelho.

Para mais informações e reservas, o Alteatro pode ser contactado através do email alteatro.info@gmail.com ou do telefone 918627728.

O Alteatro é financiado pelo Ministério da Cultura / Direção Geral das Artes e apoiado pela Sociedade de Instrução e Recreio Messinense e pela Junta de Freguesia de S.B. Messines.