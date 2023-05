Viagem pela ‘Rota Literária Saramago no Algarve’ continua em Olhão

A Direção Regional de Cultura do Algarve (DRCAlg) inaugurou, esta semana, no Auditório Municipal de Olhão a exposição fotográfica ‘Viagem ao Algarve’, um projeto da associação 1/4 Escuro, Associação de Fotógrafos Amadores de Vila Real de Santo António, apoiado pela DRCAlg, e realizado em colaboração com a Fundação José Saramago, e Região de Turismo do Algarve, que conta agora com o acolhimento da Câmara Municipal de Olhão.

Esta exposição, que integra a programação da Feira do Livro de Olhão, já passou por Vila Real de Santo António, Castro Marim e Lepe (Huelva), e irá percorrer a totalidade dos concelhos que integram a ‘Rota Literária Saramago no Algarve’.

Estes projetos constituem uma oportunidade para dar a conhecer um território que inspirou vários escritores, nomeadamente os lugares, os monumentos, as paisagens, os sabores e as gentes, mas também promover o Algarve como destino de turismo literário.

O mote para a criação dos itinerários, da chamada ‘Rota Literária Saramago no Algarve’, foi a vontade de refletir sobre o território: se aquele foi o Algarve visto, em 1980, por José Saramago, como será o Algarve de agora? O desafio dos fotógrafos participantes no projeto foi realizarem uma visita aos concelhos algarvios referidos e inspirarem-se, fotograficamente, nos textos escritos por José Saramago aquando da sua passagem pelo Algarve.

O fotógrafo algarvio, André Boto, distinguido, pela FEP – Federation of Professional European Photographers, como ‘Fotógrafo Europeu do Ano’, em 2023, participa no projeto com a fotografia de Silves e com a edição das restantes fotografias selecionadas para a exposição.

Desde tempos idos da ocupação islâmica, que Olhão tem várias lendas associadas. Saramago, aquando da sua visita, reflete sobre a lenda das Amendoeiras em Flor, e faz também menção à “magnífica imagem barroca do Cristo Ressuscitado”, na Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário.