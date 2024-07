Vila Real de Santo António continua com a aposta forte na cultura em 2024

O Município de Vila Real de Santo António deu a conhecer a sua programação cultural musical do Centro Cultural António Aleixo para 2024, destacando uma série de ciclos de música ao vivo, dentro e fora de portas, que prometem trazer uma variedade vibrante de sons e experiências, não só para para toda a comunidade, mas também para quem visita o concelho durante todo o ano.

Estas iniciativas incluem os já conhecidos ciclos ‘Sons de Dentro’, ‘Sons no Jardim’ e ‘Guadiana Jazz’, todos projetados para mostrar, dar a conhecer e trazer a Vila Real de Santo António propostas diversas e contemporâneas, promovendo a cultura musical local, nacional e internacional.

A segunda edição do ciclo ‘Sons de Dentro’ acontecerá no auditório do Centro Cultural António Aleixo e apresentará uma programação rica e diversificada. Serão várias noites de música ao vivo com artistas de renome nacional, talentos locais emergentes e músicos internacionais que trazem as suas influências e estilos únicos. Este ciclo é uma celebração da diversidade musical e uma oportunidade para o público descobrir ou redescobrir gêneros e interpretações artísticas.

Este ano já passaram por este palco os concertos de HoChiMinH e Docka Pussel, estes últimos vindos de Espanha, no dia 25 de maio, e do artista local Renato Néné no dia 31 de maio.

Ainda para vir estão as atuações de Bárbara Tinoco, que subirá ao palco no dia 28 de setembro e, na sala CA2, Scott Matthews (Reino Unido), apresenta-se ao público no dia 16 de novembro, seguido por Luana do Bem no dia 14 de dezembro. Os bilhetes já se encontram à venda através da plataforma Bol.pt ou nas bilheteiras do Centro Cultural António Aleixo.

Durante os meses de verão, o Centro Cultural António Aleixo muda-se para o Jardim da Avenida da República, acolhendo a terceira edição do ciclo ‘Sons no Jardim’.

Este evento, já uma referência nas noites de verão do Algarve, proporcionará uma atmosfera vibrante, repleta de energia, calor e dança, ideal para desfrutar das noites agradáveis do sotavento algarvio. No cartaz deste ano estão Throes + The Shine, que se apresentarão no dia 19 de julho, e Capitão Fausto, que subirá ao palco no dia 24 de agosto.

Outro destaque da programação de verão é o ciclo “Guadiana Jazz”. Este evento celebra o jazz em todas as suas formas, trazendo ao palco músicos talentosos e inovadores. Com uma programação cuidadosamente pensada, o “Guadiana Jazz” promete oferecer, com o rio Guadiana como pano de fundo, fins de tarde inesquecíveis de improvisação e criatividade, tornando-se um ponto de encontro essencial para os amantes do gênero e não só.

Os destaques deste ciclo incluem a atuação dos Hispanistán (Espanha) no dia 21 de julho e Azar Azar no dia 18 de agosto.

Com a continuidade na aposta no trabalho de programação assente em objetivos e referências concretos, o Município de Vila Real de Santo António reafirma o seu compromisso em promover a cultura musical e artística, procurando transformar o seu território num território cada vez mais atrativo, contemporâneo e inovador, proporcionando experiências, oportunidades e novas formar de olhar e pensar.

Fiquem atentos ao site oficial e às redes sociais do município (Instagram e Facebook) para atualizações e novidades.