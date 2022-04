Vila Real de Santo António «Respira Arte» e incentiva hábitos de escrita e leitura

O ambiente está criado: Vila Real de Santo António Respira Arte na semana de 4 a 8 de abril.

A iniciativa, lançada pelo município vila-realense, pretende o desenvolvimento de atividades que estimulem e reforcem os hábitos de leitura dos alunos e da comunidade escolar e local, oferecendo um leque de eventos diversificados.

A partir do livro e da leitura para, assim, derivar para a arte… porque tudo é arte: a literatura, a dança, o teatro, a poesia, a pintura, o desenho, a dança.

O projeto procura, desta forma, expandir a leitura à comunidade através da realização de atividades culturais e artísticas, promovendo a participação ativa dos alunos e professores com a divulgação de trabalhos e performances elaborados em contexto pedagógico.

O «RespirArte» abre-se igualmente à comunidade, sendo possível assistir, em espaços interiores e exteriores da cidade, a um leque de atividades que percorrerão muitas expressões artísticas.

«O «RespirArte» procura dar a voz aos alunos e às suas aprendizagens, no âmbito das diferentes áreas disciplinares, que, com o apoio dos seus professores, poderão divulgar à comunidade educativa e à comunidade em geral o que sabem e gostam de fazer», afirma Conceição Pires, vereadora da Câmara Municipal de VRSA com os pelouros da Educação e Cultura.

A entrada em todas as iniciativas é livre.