“Vozes”: Muhammed Muheisen, vencedor de dois “Pulitzer”, expõe em Loulé

De 17 de setembro a 22 de outubro, a Galeria de Arte do Convento do Espírito Santo, espaço de exposições na zona histórica de Loulé, recebe a mostra de fotografias “Vozes”, que reúne trabalhos de Muhammed Muheisen.

Numa iniciativa integrada no Prémio Estação Imagem 2021 Coimbra, “Vozes” é uma seleção de imagens, captadas ao longo de mais de uma década, que documentam o quotidiano e os desafios que os refugiados e as pessoas deslocadas internamente enfrentam em diferentes partes do mundo. Mostra os seus périplos em busca de um novo lar seguro e o seu estabelecimento em novos ambientes. As imagens foram captadas no Paquistão, Afeganistão, Grécia, Hungria, Croácia, Sérvia e Jordânia.

Muhammed Muheisen é um fotógrafo de renome mundial e vencedor do Prémio Pulitzer por duas vezes. Fotógrafo da National Geographic, é também fundador e presidente da organização holandesa sem fins lucrativos Everyday Refugees Foundation, Embaixador Global do Conselho de Turismo da Jordânia, da Royal Jordanian Airlines e da Canon.

Foi nomeado, em 2013, pela revista “Time” como o melhor fotógrafo de agência noticiosa. Desde 2001, tem documentado os mais importantes fenómenos sociais por todo o mundo, desde a Ásia, Europa, Médio Oriente, África e Estados Unidos.

Há mais de uma década que desenvolve reportagens sobre a crise dos refugiados em diferentes partes do mundo.

A exposição pode ser visitada de terça-feira a sábado, das 10h00 às 13h30 e das 14h30 às 18h00. A entrada é livre.