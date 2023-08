XXIV Dias Medievais em Castro Marim decorrem de 23 a 27 de agosto

Estão a chegar os Dias Medievais em Castro Marim, marco cultural e histórico na agenda nacional e dias muito aguardados na vila raiana. A 24.ª edição dos Dias Medievais, de 23 a 27 de agosto, promete ser uma inesquecível viagem no tempo, um regresso à época mais intrigante e misteriosa da nossa história.

O rigor histórico é um dos estandartes dos Dias Medievais em Castro Marim, alicerçado no valor patrimonial do Castelo e na autenticidade da recriação ali criada. É aqui que estão representadas mais de 45 artes e ofícios, este ano com um espaço reorganizado, e é também aqui que decorrem os grandes espetáculos, como os torneios medievais a cavalo.

Outra das grandes atrações e recriações medievais no Castelo são os banquetes (apenas mediante compra e reserva antecipada), que decorrem num espaço exclusivo e à luz das tochas. A ementa reúne as melhores iguarias da época medieval e durante a ceia os comensais são entretidos pelas performances dos grupos de animação.

Uma experiência diferente é a mesa real – “Seja Rei por uma Noite”-, com apenas 10 convidados por noite para que desfrutem das cortes da Idade Média.

Ainda no Castelo, decorre a exposição de Instrumentos de Tortura e Punição que nos recorda algumas das razões pelas quais a Idade Média foi a Idade das Trevas.

Durante estes dias, toda a Vila se transforma! Ruas e ruelas trajam com rigor para nos levar nesta inesquecível viagem, com reis e rainhas, cavaleiros de armaduras reluzentes, bobos e jograis, comerciantes, monges, damas e nobres, mas também criaturas mitológicas, monstros, criaturas demoníacas e mágicas, que explicavam tudo o que ainda era vago e impreciso. O envolvimento dos estabelecimentos, associações locais e do Agrupamento de Escolas de Castro Marim, que, mesmo em período de férias, reúne mais de 50 figurantes, também é fundamental.

O desfile medieval é sempre uma das melhores oportunidades para absorver este universo de imaginação e fantasia, acontecendo no primeiro e último dia do evento: 23 de agosto – 19h00 – e 27 de agosto – 17h30.

Outro dos pontos fortes dos Dias Medievais em Castro Marim é a animação. A exclusividade que alguns dos 30 grupos de animação, nacionais e internacionais, têm com Castro Marim distingue-nos de outros eventos do género. Além disso, a animação é rotativa e distribuída entre os muitos palcos destes Medievais, desde o mercado até ao Castelo, desde teatros de rua, grupos “passa calles”, malabaristas, zaragateiros, cuspidores de fogo, gaiteiros, equilibristas, espadachins e contorcionistas, música medieval, música e dança árabe oriental, música sacra, danças medievais, encantadores de serpentes, arruadas e ainda demonstrações de falcoaria.

Pensado para receber famílias, não faltam também espaços de animação infantil, com oficinas, jogos, carrosséis e contadores de histórias, entre muitas outras diversões.

Para completar esta viagem à Idade Média, decorre a Recriação Histórica no Forte de S. Sebastião, promovida pela Associação Companhia Livre, orientada para o período pós medieval, como forma de valorizar e integrar a fortaleza, que data do século XVII. “As Batalhas da Restauração | 1 de dezembro de 1640 – 13 de fevereiro de 1668”, será o mote deste palco, com apresentações e demonstrações por profissionais da Real Academia do Terço (piqueiros, artilheiros e rodeleiros). No caminho, na encosta do Forte de S. Sebastião, vai puder visitar também o Acampamento Árabe, a representação do quotidiano de uma caravana árabe de comércio de sal e especiarias.

Por mais um ano este evento vai ser um EcoEvento, procurando e apelando à máxima redução de resíduos, à reutilização de materiais e à utilização de materiais recicláveis, tendo sido reforçadas as questões de segurança e de saúde. Destaque também para o alargamento e reorganização dos parques de estacionamento.

Além da venda de bilhetes na BOL, uma das grandes inovações deste ano foi a instalação de mupis em Altura e Castro Marim, que facilitam a compra de bilhetes online.

As bilheteiras dos Dias Medievais em Castro Marim abrem pelas 15h00, enquanto as atividades e animação do evento arrancam às 18h00 e encerram às 00h00. Durante o evento, organizado pela Câmara Municipal de Castro Marim, o Gabinete de Apoio ao Munícipe (GAM) vai funcionar como posto de informações e de apoio.

