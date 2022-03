XXIV Feira do Folar da São Marcos da Serra com incrições abertas

Encontra-se aberto até ao próximo dia 14 de março o período para inscrição de expositores na XXIV Feira do Folar de São Marcos da Serra. O evento promovido pela Câmara Municipal de Silves (CMS), decorrerá entre os dias 15 e 17 de abril de 2022.

Podem inscrever-se expositores das áreas da produção de folar, panificação, doçaria regional, licores e aguardentes, mel, enchidos tradicionais, restauração, artesanato, latoaria do concelho, e Instituições Particulares de Solidariedade Social, sendo dada preferência a produtores de folar.

As candidaturas devem ser efetuadas por correio eletrónico, através do endereço feiradofolar@cm-silves.pt, podendo ainda ser entregues presencialmente no sector de Turismo da CMS, no horário das 09h00 às 17h00, ou na Junta de Freguesia de São Marcos da Serra, entre as 09h00 e as 16h00, devendo ser entregue junto à ficha de inscrição, cópia do licenciamento de atividade.

Para esclarecimento de dúvidas ou informações adicionais, os interessados devem contactar através do email anteriormente referido ou do telefone 282 440 800 (setor de Turismo extensão: 2744 ou setor de Cultura extensão: 2745).

Ficha de Inscrição e Normas disponíveis em: https://www.cm-silves.pt/pt/noticias/8570/xxiv-feira-do-folar-de-sao-marcos-da-serra-com-inscricoes-abertas.aspx