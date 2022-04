XXVI Semana das Artes e Culturas de Alte

De 25 de abril a 1 de maio, a tradição está de volta a Alte naquela que é a XXVI Semana das Artes e Culturas, com propostas diferenciadoras e diversificadas que convidam à descoberta desta típica localidade do interior algarvio.

A Semana arranca com o mítico BTT de Alte, que este ano assinala a sua 23ª edição. A prova de Passeio/Maratona, com diferentes níveis de dificuldade, integra, na classe competitiva, a Taça de Portugal de XCM. A prova inclui ainda o 6º Alte Trail/Corrida e uma Caminhada de 13Kms, para quem quiser desfrutar das belas paisagens deste território. Na Fonte Pequena haverá ainda um workshop sobre o pomar de sequeiro, uma tertúlia promovida pelo projeto ASAS sobre paz e liberdade, um mercadinho de artesanato e produtos regionais, um espaço de tasquinhas e a atuação do grupo Moçoilas, Amigos da Figueira e um baile com Valter Cabrita.

No dia 26, a Gala Internacional do Acordeão vai estar em Alte, com um espetáculo que acontece na Casa do Povo. É neste espaço que no dia seguinte tem lugar “Este é o Fado que nos une”, um momento musical com Inês Cruz, Ricardo Martins e a Banda Filarmónica de S. Brás de Alportel.

No dia 28, a proposta é uma experiência criativa (EcoPrint), na Casa do Artesão, e um momento de dinâmica musical tradicional, com tambores portugueses, no centro da aldeia. Um torneio de jogos tradicionais acontece no dia 29, seguindo-se, no auditório da Escola Profissional Cândido Guerreiro, uma conferência sobre a importância desta atividade na cultura algarvia. À noite, na Casa do Povo, o serão com Ecos da Serra irá recordar o 1 de Maio de outrora, festividade celebrada há décadas, de forma muito especial, em Alte.

O dia 30 de abril terá um programa recheado de atividades desportivas e recreativas. Na parte da manhã terá lugar o Passeio Pedestre com Batida Fotográfica, num percurso de 6Km que inclui uma visita às aldeias abandonadas da Soalheira, Rocha Amarela e Picota e a algumas formações geológicas que fazem parte do aspirante a geoparque. Xadrez, rampa de ciclismo e malha na laje são as modalidades em destaque nesta tarde. E ao final do dia, o Pólo Museológico recebe “Ao pé de quatro montes”, um tributo a Cândido Guerreiro, por Afonso Dias, no âmbito das comemorações do 13º aniversário deste equipamento cultural.

O 1º de Maio marca o encerramento deste programa e o ponto alto da Semana. Logo de manhã é inaugurada a escultura da autoria de Maya, no mercado antigo de Alte. Às 11h00, na Fonte Grande, abre a mini-feira de artesanato com produtos regionais e música ambiente. Ana Arsénio, da Associação In Loco, propõe um passeio de interpretação da paisagem do pomar tradicional de sequeiro. A riqueza gastronómica de Alte poderá ser apreciada no almoço servido com petiscos tradicionais, ao som das “Vozes da Memória”, do projeto ASAS. O evento termina com o Festival de Folclore que tem como anfitrião o Grupo Folclórico de Alte, e um baile com Valter Cabrita.

Num dia em que são muitas as pessoas que se deslocam às zonas rurais do interior para comemorar as tradições de Maio, Alte constitui um ponto de paragem obrigatória não só pelas atividades culturais propostas mas também pelas suas belezas naturais, património histórico e hospitalidade das suas gentes.