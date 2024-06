Zofia Kiniorska dirige Émilie Mayer no Concerto de Verão da UAlg

Num programa onde brilham as mulheres, a Orquestra do Algarve recebe a maestra polaca Zofia Kiniorska para um concerto especial, em que pela primeira vez se ouvirá no nosso país a música da francesa Émilie Mayer, compositora do século XIX que se destacou pela escrita de sinfonias, uma audácia rara no seu tempo.

Este programa é também dedicado ao aniversário da Associação Musical do Algarve, e por essa razão faz brilhar duas solistas dos seus naipes de violino, Sara Cymbron e Bojana Pantovic, para a interpretação das duas Romances de Beethoven.

A iniciativa é de entrada livre, mas sujeita à lotação da sala.

Programa

MARCOS PORTUGAL (1762-1830)

Abertura “Il Duca di Foix”

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827)

Romances 1 & 2

ÉMILIE MAYER (1812-1883)

Sinfonia nº1 em Dó menor