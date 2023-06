Imortal Basket está no Europeu de Veteranos

Pela primeira vez, o Imortal Basket de Albufeira vai ser uma das equipas a representar Portugal no Campeonato Europeu de Basquetebol Veteranos’23. A 7ª edição da prova estreia-se este ano em Portugal e Albufeira é a cidade anfitriã do evento desportivo durante uma semana, entre os dias 10 e 17 de junho.

O destaque nacional vai para o Imortal Basket – escalão masculino +40 anos. A formação algarvia vai enfrentar equipas originárias de 24 países como a Áustria, a Itália, a Ucrânia, a Letónia, o México e os Estados Unid

A participação da equipa portuguesa é a concretização de um sonho antigo dos seus 15 jogadores, unidos pela paixão à modalidade. Nuno Vieira, capitão e diretor desportivo, garante que estão todos “confiantes”.

“Há várias semanas que treinamos com dedicação e disciplina para orgulhar o país com o nosso desempenho”, disse.

O antigo treinador que conduziu a formação sénior feminina à principal Liga, Ricardo Xufre, assumiu o desafio de orientar a equipa. O técnico assegura que “estão todos motivados para chegar longe e deixar a nossa marca”.

Na primeira fase do campeonato o Imortal Basket, apoiado pela Câmara Municipal de Albufeira, vai encontrar as formações da Estónia, de Itália e da Ucrânia. O primeiro jogo será este domingo, às 17h45, frente ao Sportland, equipa do norte da Europa.

Calendário completo aqui.