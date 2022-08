9º Festival Internacional de Guitarra de Lagoa arranca no dia 10 de setembro

O Município de Lagoa apresenta o 9º Festival Internacional de Guitarra de Lagoa, que irá decorrer, este ano, entre os dias 10 de setembro e 1 de outubro de 2022, dia consagrado à Música, em parceria com a Associação de Guitarras do Algarve.

A cidade torna a ser palco de uma programação em que apresentará diversificadas linguagens musicais, interpretadas por grandes músicos nacionais e internacionais..

Aliada à oferta musical, a promoção do património assume um especial relevo neste Festival, sendo que os vários espetáculos dão a conhecer ao público sítios, monumentos e infraestruturas da cidade de Lagoa.

O Festival oferece a oportunidade para valorizar o Património do Concelho. Nesse sentido, haverá a preocupação dos diferentes concertos terem lugar em diferentes espaços do Município, proporcionando o conhecimento e o contacto com os mais emblemáticos sítios, monumentos e infraestruturas.

O 9º Festival Internacional de Guitarra de Lagoa, proporcionará momentos únicos de encontro entre a música e o património, entre o virtuosismo de excelentes intérpretes e a beleza de espaços únicos, entre o perfeccionismo instrumental e o lugar da paz de espírito.