“Bala Perdida”, o primeiro longa-duração dos Suricata, vai ter apresentação na Fábrica da Cerveja em Faro

Depois de, em 2020, terem lançado o seu primeiro EP homónimo, os “Suricata” estão de regresso com “Bala Pedida”, o primeiro longa-duração do projeto algarvio. O novo trabalho vai ser apresentado num showcase, que tem lugar no dia 25 de junho, às 21h, na Fábrica da Cerveja, na Vila Adentro, em Faro. A iniciativa é de entrada livre.

“Suricata” surge da cumplicidade musical conquistada ao longo de anos entre o transmontano Pedro Gil, na guitarra elétrica e o açoriano Tércio Freire, na guitarra barítono, que foram às raízes da música tradicional portuguesa e promoveram o cruzamento destas com as da música moderna.

O resultado é uma sonoridade que traz a fusão entre o Fado, o Jazz e o Blues.

Em 2020, a convite do Teatro Municipal de Faro, subiram ao palco para mostrar o EP de estreia, “Suricata”, na iniciativa “Bandas ao Figuras”. Neste concerto, tiveram como convidado o músico luso-canadiano Paulo Franco, que, em 2021, integra o projeto como percussionista.

Desde então, entre concertos e o estúdio, prepararam o seu primeiro longa duração, “Bala Perdida”, que sai para a rua em pleno Verão de 2022.

E é com um toque de calor e de brisa marinha que, através de paisagens sonoras e visuais, os Suricata convidam o público, a fazer uma viagem desde o mar ao deserto, sem esquecer a belíssima Ria Formosa e os recônditos cantos da cidade velha de Faro, num espetáculo original e imperdível.

Depois do showcase, a noite continua com uma After Party, ao ritmo do Duo 42 DJ Set.

Após a apresentação em Faro, os Suricata rumam ao Festival MED, em Loulé, para um concerto que terá lugar no dia 30 de junho, às 21h45, no novíssimo “Palco Hammam”, um espaço emblemático que acolheu os banhos públicos islâmicos, nos séculos XII e XIII, na cidade de Loulé.