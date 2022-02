Concertos Promenade da Orquestra Clássica do Sul, em Lagoa

Os Concertos Promenade, da Orquestra Clássica do Sul, estão de regresso ao Auditório Carlos do Carmo em Lagoa, com o primeiro concerto “mais rápido não” no próximo dia 06 de março, pelas 16h30.

Notas velozes, dedos ágeis e o coração a bater de emoção. Uma montanha russa musical com subidas íngremes e descidas vertiginosas e alucinantes. Para este concerto a Orquestra Clássica do Sul selecionou alguns dos mais acelerados andamentos para orquestra. Iremos a todo o gás, mas cuidado, mais rápido não!

Os Concertos Promenade contam com o Maestro convidado Élio Leal e a apresentação do carismático barítono Rui Baeta, a alegria está garantida, numa verdadeira festa da música para toda a família.

Os bilhetes custam €6 (entrada gratuita até aos 16 anos) e podem ser adquiridos aqui, ou então na Fnac, Worten, Auditório Carlos do Carmo, Centro Cultural Convento de S. José e Balcão Único da Câmara Municipal de Lagoa.

Próximos concertos:

03 de abril – “Olá e Olé”

15 de maio – “Strauss, de Viena Para o Mundo”