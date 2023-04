Concurso de bandas “Palco RUA – Música Já!” alarga prazo de inscrições

O concurso que visa divulgar e promover projetos musicais algarvios originais, o “Palco Rua – Música Já”, tem novo prazo para as inscrições: agora podes entregar a tua candidatura até segunda-feira, dia 10 de abril.

Se tens entre os 14 e os 35 anos e és do Algarve envia a tua a biografia, fotografia, ficheiro áudio em formato mp3 e ‘rider’ técnico para o email ruafm@rua.pt.

Participa e habilita-te a atuar na Semana Académica do Algarve, bem como a ganhares prémios monetários.

Os autores dos projetos musicais são responsáveis pelas letras e músicas a concurso, assumindo, perante a organização, toda a responsabilidade do seu uso, direitos autorais e de propriedade intelectual. A organização do “Palco RUA – Música Já!” não se responsabiliza por reclamações ou prejuízos decorrentes da violação deste ponto.

Os projetos finalistas serão embaixadores do IPDJ e participarão em atividades regionais.

Os apurados para as eliminatórias serão divulgados no website oficial do Concurso, https://rua.pt/, a partir do dia 15 de abril de 2023.

Mais informações e regulamento disponíveis aqui.

Participa já!