Festival F coloca primeiros bilhetes em pré-venda

A partir de hoje e até ao final do mês é possível adquirir as primeiras 1000 entradas para o Festival F 2022 por um valor mais acessível.

Dias 1, 2 e 3 de setembro o Festival F regressa à Vila Adentro, o centro histórico de Faro, para celebrar o melhor que se faz na música em Portugal depois de ter atravessado dois anos de pandemia num formato especial, as Noites F, garantindo a segurança de todos e mantendo o apoio ao setor da música e aos seus profissionais.

Em 2022 o Festival F regressa a 100% para a sua 7.ª edição, com 8 palcos, durante 3 noites e mantendo a Ria Formosa como pano de fundo para receber a grande família da música portuguesa.

O cartaz será revelado no dia 20 de julho, a partir das 18h, no Terraço do Capitólio, em Lisboa, num convívio de fim de tarde que juntará artistas e organização e para o qual está convidado, devendo confirmar a sua presença respondendo a este email até dia 18 de julho.

O Festival F é uma iniciativa do Município de Faro, do Teatro Municipal de Faro, S.M., da Ambifaro e da produtora Sons em Trânsito.

Pré-venda de 13 a 31 de julho

(1000 bilhetes)

20€ bilhete diário

45€ passe geral de 3 dias

A partir 1 de agosto

22€ bilhete diário

54€ passe geral 3 dias

Venda de bilhetes aqui.