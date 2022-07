Gipsy Kings marcam presença na FATACIL 2022

Gipsy Kings by Diego Baliardo é a mais recente banda confirmada em Lagoa, na FATACIL (Feira de Artesanato, Turismo, Agricultura, Comércio e Indústria de Lagoa) 2022, com a atuação marcada para o dia 20 de agosto, sábado, pelas 22h00, no palco FATACIL.

O Município de Lagoa divulga mais uma banda que marcará presença na FATACIL 2022, desta feita trata-se da estreia da famosa banda, mundialmente conhecida, os Gipsy Kings by Diego Baliardo, que somam êxitos atrás de êxitos, desde o início da banda, no início dos anos 80.

Pela primeira vez na FATACIL, os Gipsy Kings by Diego Baliardo, banda que dispensa qualquer tipo de apresentação, com milhões de discos vendidos em todo o mundo, tem conquistado várias gerações com a mistura única e irresistível de estilos tradicionais de flamenco com pop ocidental e ritmos latinos. Donos de uma carreira única, passaram duas décadas e meia no topo da música mundial com os conhecidos sucessos como o “Bamboléo”, “Volare”, “Djobi Djoba”, entre outros, que ainda hoje se dançam, um pouco por todo o mundo.

A presença dos Gipsy Kings by Diego Baliardo na FATACIL é garantia de muito ritmo, de festa e de um grande espetáculo musical, atraindo ao recinto da feira milhares de visitantes de várias gerações. Assim é esperado, no primeiro sábado da feira, uma grande noite em Lagoa, com casa cheia na FATACIL.

“A presença dos Gipsy Kings na FATACIL traz-nos um dia diferente de todos os outros, uma vez que se trata de uma banda mundialmente conhecida e com fãs de todas as idades. É mais um dia para trazer toda a família à feira”, afirmou Luís Encarnação, Presidente da Câmara Municipal de Lagoa.