Grandes concertos regressam ao Jardim Pescador Olhanense

Em agosto, os grandes concertos de verão estão de volta ao Jardim Pescador Olhanense. Entre os dias 10 e 13, sobem ao palco grandes nomes nacionais e internacionais, em espetáculos que têm início às 22h30, sempre com entrada livre.

Quarta feira, dia 10, a abertura é com um nome que dispensa apresentações: Tony Carreira regressa a Olhão, para apresentar o seu novo álbum, “Recomeçar”, mas também para revisitar os seus maiores sucessos.

Na quinta feira, dia 11, a vez e a voz para Jorge Guerreiro. O cantor e ex-concorrente do programa Big Brother Famosos promete atrair a Olhão um vasto número de fãs.

Segue-se, na sexta feira, dia 12, Dillaz, um dos artistas mais conceituados no contexto do hip-hop português, com uma identidade muito bem definida, num concerto dedicado especialmente ao público mais jovem.

A encerrar com chave de ouro, sobem ao palco, no sábado, 13 de agosto, os ingleses Abba Gold, a mais conhecida e uma das melhores bandas de tributo aos Abba.

Quatro noites inesquecíveis, que prometem voltar a encher a zona ribeirinha da cidade.