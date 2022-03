Jazz nas Adegas: Chibanga Groove na Quinta da Malaca em Pêra

O Município de Silves prossegue com a rúbrica de Jazz nas Adegas, nos dias 08 e 09 de abril, pelas 21h00 e 17h00, respetivamente, com o produtor dos vinhos da Quinta da Malaca, no Real Picadeiro, em Pêra, com a atuação do grupo CHIBANGA GROOVE.

Os CHIBANGA GROOVE formaram-se em 2008 e surgem da partilha e cumplicidade musical que já existia entre os músicos noutros projetos como os “Tora Tora Big Band”.

A sua música é alegre, com ritmos fortes, muita improvisação e influências de vários estilos. Desta profusão destaca-se uma base na tradição musical afro-americana, nos ritmos latinos e, predominante da música africana, pela presença do guineense Ibrahim Galissa descendente de uma linhagem de mestres de Kora.

A banda é composta por Johannes Krieger (trompete), Dan Hewson (piano), J. Braima Galissa (kora), Francesco Valente (contrabaixo) e João Rijo (bateria).

As restantes sessões do “Jazz nas Adegas” encontram-se programadas, conforme se segue:

29.abril. 21h00 | 30.abril. 17h00

Silves Filarmónica Combo

Barranco Longo, Algoz

13.maio. 21h00 | 14.maio. 17h00

Swingtête & Paula Padilha

Paxa Wines, Silves

28.maio.17h00

“Miss Manouche”

Armação de Pêra

Os ingressos têm um custo associado de 15 euros, incluindo para além do concerto, prova de vinhos do produtor, degustação de tapas de produtos locais, voucher de visita ao Castelo e Museu Municipal de Arqueologia e a oferta de uma garrafa de vinho.

Os bilhetes encontram-se à venda na plataforma BOL em: https://cmsilves.bol.pt/ ou num dos seguintes locais: FNAC, Worten, El Corte Inglés, CTT Correios.

O evento destina-se a maiores de 18 anos.