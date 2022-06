O Festival Vidigueira Jovem Já tem Cartaz confirmado

Reserva os dias 9 e 10 de setembro e vem festejar conosco o regresso do Festival Vidigueira Jovem, ao som de artistas como Piruka, Plutônio e muitos mais.

A 5ª edição do festival continua com o propósito de dar voz, luz e alma à região do Alentejo, levando o público jovem a conhecer o interior do país. Com um cartaz repleto de artistas de renome nacional em Portugal, com estilos musicais como Pop, Rap, Hip-Hop e música eletrônica, o Festival Vidigueira Jovem oferece aos festivaleiros a oportunidade de criarem experiências incríveis e despedirem-se do verão da melhor forma.

Dia 9 de setembro estarão presentes no palco os artistas LONER JOHNY, PIRUKA, TOMAZ GEE E SUNLIZE. No dia 10 de setembro, MUNDO SEGUNDO & SAM THE KID, DOMINGUES, PLUTONIO, TOMAZ GEE e CRISTIAN F. vão fazer vibrar o chão da Vidigueira.

Poderás seguir todas as novidades através das plataformas de comunicação (Facebook e Instagram) e através do site oficial www.festivalvidigueirajovem.pt

Tal como nas edições anteriores, a organização disponibiliza o complexo de piscinas municipais e uma ampla zona de campismo para os detentores dos ingressos de passe geral, podendo usufruir deste espaço durante três dias (8,9 e 10 setembro) gratuitamente.