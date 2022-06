Recital “Carlos do Carmo – Um Homem da Cidade” na Biblioteca de Loulé

Esta quinta-feira, 9 de junho, pelas 21h30, a Biblioteca Municipal de Loulé recebe o recital “Carlos do Carmo – homem da cidade”, apresentado por Afonso Dias.

Este recital reúne uma mão cheia de fados e canções a que Carlos do Carmo deu a sua voz única. É a homenagem devida ao cantor que mais marcou a canção de Lisboa nas últimas décadas e que recentemente nos deixou.

Figura incontornável da cultura e da alma portuguesa, em particular do Fado, Património Cultural Imaterial da Humanidade, a voz de Carlos do Carmo “calou-se” a 1 de janeiro de 2021 mas perdurará através da obra discográfica que nos deixou.

Destinada ao público em geral, esta atividade é de entrada livre.