Rock na Ribeira ‘eletriza’ noite em Pechão

O Rock na Ribeira está de regresso a Pechão, para a 15ª edição, no dia 9 de junho, esta sexta-feira. Vai ser uma noite de celebração do rock, punk e metal algarvio que vai contar com a atuação de quatro bandas e um DJ.

No palco principal vão atuar os Fita Bandido, Pull the Trigger, Contra Corrente e Os Marafados, que recentemente venceram o concurso de música Palco Rua/Música Já!, organizado pela RUA FM, a Associação Académica da Universidade do Algarve e o IPDJ. A música ambiente vai estar a cargo do DJ Duo 42.

Os Fita Bandido lançaram o primeiro álbum intitulado Assalto, em 2023 e, para além de já terem atuado nalguns dos melhores palcos da região, têm no seu currículo atuações ao lado de bandas importantes do rock português como Peste e Sida e Miss Lava ou do underground internacional como os The Smoogers.

Os Pull the Trigger levam ao palco o som com uma fortemente influenciado pelo nu metal e o metal industrial. Foram formados em 2009 e, e 2018, após uma longa paragem, regressaram com uma nova formação e lançaram o EP Mud.

Os ‘punk rockers’ Contra a Corrente são uma banda formada em 2012 e já gravaram três álbuns: Navegando, Mundo Novo e o mais recente trabalho, Marés de Esperança.

Os Marafados, originários de Olhão, definem o seu com como punk rock e lançaram um álbum homónimo em 2022.

O evento, organizado pela Junta de Freguesia de Pechão, vai ter lugar na Zona Desportiva de Pechão.

As portas abrem às 19h00 e os concertos começam às 20h00.

A entrada é 5 euros.