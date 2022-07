The Gift regressa ao “Verão em Tavira”

No dia 03 de agosto, pelas 22h00, o Parque do Palácio da Galeria acolhe o concerto dos The Gift.

Este espetáculo pretende celebrar a história da banda, nos últimos 25 anos, assim como apresentar as canções do último disco “Verão”, onde o single do mesmo nome é o seu cartão-de-visita.

“O Verão dos Gift não é das praias e da pele salgada. Não é dos olhos que parecem ser verde-esmeralda. Não é das paixões que acabam por carta. Não é das viagens com vidros abertos. Não é do mar. Não é o verão das cores vivas ao sol. Neste Verão corre apenas uma brisa. Uma suave brisa. Lá fora o calor abrasador. Uma voz. Mil sons que são trazidos pela brisa quente que move as cortinas finas. Brancas. Cá dentro os raios de sol entram nas brechas dos estores de madeira. Ouve-se ao fundo uma natureza a radiar de alegria. Um rio e as crianças ao final da tarde a brincar em repuxos que existem num jardim longínquo.”.

Este momento musical junta a intimidade das canções mais próximas do grupo e que caracterizam este disco “Verão” com a explosividade de tantos temos que integram a vida da banda, a qual se apresenta em palco com sete músicos.

Os ingressos para os espetáculos estão à venda, no stand de informações do Verão em Tavira, situado na Praça da Republica, diariamente, entre as 20h00 e as 23h00, ou na bilheteira do espetáculo, no dia, e de terça-feira a sábado, no Palácio da Galeria, durante o período de abertura ao público.