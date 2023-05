Vencedores do concurso “Palco RUA – Música Já” revelados

O concurso de bandas “Palco RUA – Música Já” decorre desde 19 de abril, e chegou ao fim hoje, dia 06 de maio, no palco principal da Semana Académica do Algarve.

Esta foi uma parceria entre a RUA FM, o IPDJ – Instituto Português do Desporto e Juventude, e a Associação Académica da UAlg.

Depois de classificados os finalistas na Doca de Faro, a final decorreu no Palco Twice/RUAfm da 36ª Semana Académica do Algarve, com Os Marafados, Since, Marta Lima, Pachá, Diogo Ribeiro, Two Step Flow, Litos, Rack C, a concurso.

Após os vários concertos de cada um destes concorrentes na 36ª Semana Académica do Algarve, a RUA FM conversou com eles no nosso estúdio. Podes ouvir tudo aqui e assistir com vídeo aqui.

Os três primeiros foram revelados na última noite da 36ª Semana Académica do Algarve, onde estiveram representadas as entidades organizadoras. Posto isto, os grandes vencedores do concurso de bandas “Palco RUA – Música Já” foram:

3º lugar – Diogo Ribeiro

2º lugar – Marta Lima

1º lugar – Os Marafados

Como parte do prémio Diogo Ribeiro vai atuar na Feira da Serra de São Brás de Alportel, Marta Lima no Festival F, em Faro, e Os Marafados na Fatacil, em Lagoa.

Um agradecimento especial a todos os participantes do nosso concurso de bandas que agora termina, boa sorte a todos na sua caminhada musical.