11ª edição do Algarve Design Meeting arranca a 23 de maio

A Universidade do Algarve, em parceria com a Câmara Municipal de Faro e a Associação Nacional de Designers, organiza, de 23 a 28 de maio, a 11ª edição do Algarve Design Meeting, que decorrerá nas instalações da antiga Fábrica da Cerveja, em Faro.

A sessão de abertura terá início às 18h00, do dia 23 de maio, à entrada Este da Rua de Santo António, em Faro, com a inauguração do projeto Montra, e terminará na Fábrica da cerveja com a inauguração das exposições e festa no Espaço Lounge.

Todos os anos, a cidade de Faro se converte na capital internacional do design, onde instituições, empresas, professores, investigadores, profissionais e o público em geral podem, através de várias atividades, contactar com vários projetos e talentos existentes nestes setores da indústria criativa, fomentando o conhecimento entre os diferentes coletivos da nossa sociedade.

Esta 11.ª edição conta com uma série de atividades, com destaque para conferências nas várias áreas do design, exposições, oficinas, lojas pop-up, performances, alumni talks, projeto montra, bem como o já conhecido festival de videomapping.

Este é um trabalho de continuidade, que se tem tornado uma referência não só na disseminação e na promoção do design, mas também da Universidade do Algarve e da cidade de Faro. O Algarve Design Meeting tem também como missão afirmar a região sul do país no mapa dos grandes eventos internacionais na área das indústrias criativas.

Mais informação em http://algarvedesignmeeting.ualg.pt/