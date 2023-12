A sessão solene do 44º aniversário da Universidade do Algarve (UAlg) vai realizar-se no dia 13 de dezembro, pelas 16h00, no Grande Auditório Caixa Geral de Depósitos, no Campus de Gambelas.

Pela segunda vez vai ser entregue o Prémio Investigador UAlg, que se traduz numa dotação no valor de 5 mil euros e visa distinguir e reconhecer publicamente o investigador da Universidade do Algarve que, pelo trabalho desenvolvido na área da investigação científica, se destacou a nível nacional e internacional.

A cerimónia contará ainda com as intervenções de Ana Jorge, presidente do Conselho Geral da UAlg, Celeste Garcia, em representação dos funcionários não docentes, Rita Tavares, nova presidente da Associação Académica, Efigénio Rebelo, em representação dos docentes, terminando com a intervenção de Paulo Águas, reitor da UAlg.

Durante a cerimónia vão ser homenageados os primeiros docentes e funcionários da UAlg, e entregues as medalhas da Universidade aos funcionários que completam 25 anos de serviço. Em dia de comemorações vão ser ainda anunciados os vencedores do Orçamento Participativo e entregues vários prémios: Prémio Ensino Aprendizagem – Professor do Ano distinguido pelos Estudantes; Prémio Boas Práticas da UAlg; e, com o apoio da Caixa Geral de Depósitos, o “Prémio Universidade do Algarve” aos diplomados com mérito no ano letivo de 2021/22.

A sessão contará com dois momentos musicais pelos “Suricata”, uma fusão entre Fado, Jazz e Blues.

A cerimónia será também transmitida online no Canal de YouTube e Facebook da UAlg.