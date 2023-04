A 7ª edição do programa “Cuida-te” começa já na segunda-feira

O Gabinete de Desporto da Associação Académica da Universidade do Algarve (AAUALG) promove nos Campi da Universidade do Algarve, em colaboração com diversos parceiros, a iniciativa do programa Cuida-te (IPDJ), denominada Atividade Física + Nutrição = Bem-Estar, enquadrada no conjunto de atividades a dinamizar no âmbito da estratégia da Reitoria para uma UALG + Saudável, reforçando a importância da prevenção e promoção de hábitos de vida ativos e saudáveis.

De 10 a 17 de abril e tendo como objetivos a sensibilização e promoção de estilos de vida saudáveis junto da população jovem e comunidade académica, a ação propõe um conjunto de rastreios e aconselhamentos, nomeadamente; Rastreios de glicémia, colesterol total, pressão arterial, ECG, HIV e visual; Avaliação e aconselhamento técnico direcionado para o início ou manutenção de uma prática de atividade física regular; Avaliação corporal, analisando-se vários parâmetros, tais como: peso, percentagem de gordura, de massa magra e de água no corpo, gasto calórico em repouso, idade metabólica, gordura visceral e perímetros corporais; Aconselhamento nutricional; Aconselhamento da saúde sexual e reprodutiva; Despistes DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica) + Campanha de Informação e Prevenção do Cancro da Pele.

Esta edição (a sétima) vai contar ainda com uma Palestra no dia 11 de abril, intitulada “Como começar a ser ativo, contornando barreiras” de acesso gratuito, mas com inscrição obrigatória, apresentada por Joana Atabão, interna de Medicina Geral e Familiar na USF Ria Formosa. Esta profissional de saúde é pós-graduada em Medicina Desportiva, ex-atleta federada em ginástica acrobática e voleibol.

Os rastreios e aconselhamentos estarão a cargo de técnicos credenciados provenientes dos diferentes parceiros envolvidos na ação (SASUAlg, ESSUAlg, ESEC, ARS Algarve, Equipa CAD, AOA, Farmácia Helena, Clínica Clara Saúde e Ótica Luís).

Esta iniciativa conta também com o apoio do Instituto Português do Desporto e da Juventude, no âmbito do programa Cuida-te. Dias 10 e 11 de abril, as equipas estarão no Campus da Penha, nos dias 12 e 13 de abril no Campus de Gambelas e no dia 17 de abril será a vez do Campus da Portimão, sempre no mesmo horário, das 10h00 às 16h00m.

Mais informações sobre esta iniciativa podem ser obtidas na sede da Associação Académica, Edifício ESGHT, sito no Campus da Penha da UALG. Podem também ser obtidas informações através dos seguintes contactos: Tel.: +351 289 888 444; email: desporto@aaualg.pt.