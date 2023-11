A Associação Académica da UAlg afirma-se no empreendedorismo

A Associação Académica da Universidade do Algarve (AAUAlg) tem vindo a implementar uma política de aposta no empreendedorismo e no espírito crítico e, com base nessa premissa, este ano vai organizar um encontro de especialistas que vai aprofundar estas temáticas nas suas mais diferentes áreas.

O AAUAlg Summit 2023, que vai ter lugar nos dias 8 e 9 de novembro, nos campi de Portimão e Faro, vai abordar temas como a Economia Sustentável, Cidades Inteligentes e Tendências Futuras, entre várias ‘round tables’, workshops e outras iniciativas.

Dia 8, quinta-feira, o AAUAlg Summit 2023 decorre no pólo da Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo, no campus de Portimão. Dia 9, sexta-feira, o evento vai ter lugar no UAlg Tec Campus, no campus da Penha, em Faro.

De forma a abrir a academia à comunidade, o AAUAlg Summit 2023 está aberto ao público em geral. Podes inscrever-te aqui.

A tua RUA FM também vai marcar presença nesta iniciativa, na moderação da Conferência IDE – Tendências Futuras, no dia 9, a partir das 14h00, no campus da Penha.

Em baixo podes conferir o cartaz completo do evento.

Dia 8 de novembro, em Portimão:

09h30 – Sessão de Abertura

Sessão de Abertura 10h00 – Conferência IDE – Economia Sustentável

– Conferência IDE – Economia Sustentável 11h00 – Coffee Break

– Coffee Break 11h30 – Round Table

– Round Table 12h30 – Almoço

– Almoço 14h00 – Workshop Empreendedorismo

Dia 9 de novembro, em Faro: