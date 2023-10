AAUAlg celebra 26 anos com lançamento de projeto de Habitação Estudantil

A Associação Académica da Universidade do Algarve celebrou o seu XXVI Aniversário com o Lançamento de Projeto de Habitação Estudantil que visa a criação de 44 camas a custos controlados para estudantes da Universidade do Algarve. Será lançado um processo de Crowdfunding, com a estrutura estudantil a investir no imediato 150.000€, correspondente a 10% do investimento total.

No dia 21 de outubro decorreu no Monte Amarelo em Olhão, a Gala do XXVI Aniversário, que contou com as intervenções do Magnífico Reitor da Universidade do Algarve, Professor Doutor Paulo Águas, Rodrigo Teixeira e Raquel Jacob, antigos presidentes da instituição, do Diretor Regional do IPDJ, Dr. Custódio Moreno e por fim do Presidente da Direção Geral da Associação Académica, Fábio Zacarias. Contou ainda com uma atuação ao vivo da algarvia Marta Lima, premiada no Concurso Palco RUA – Música Já, organizado entre a RUA FM, AAUAlg e IPDJ Faro na XXXVI Semana Académica do Algarve.

Há 26 anos a Associação Académica da Universidade do Algarve foi fundada, com o objetivo de promover a solidariedade e a integração na cidade que os estudantes escolheram como “casa” para os seus percursos académicos. Desde então, esta Instituição tem desempenhado um papel fundamental na vida universitária, representando os interesses dos jovens e contribuindo para uma experiência académica memorável e única.

Este evento, que decorreu no passado dia 21 de outubro, reuniu estudantes, docentes, funcionários da Instituição e convidados especiais, para uma noite inesquecível de reconhecimento e celebração. A Gala de 26 anos da Associação Académica da Universidade do Algarve foi um tributo à dedicação e empenho dos alunos da Universidade, bem como daqueles que fazem parte da história da Académica.

Ao longo da Gala foram ouvidos discursos de diferentes personalidades, que nos relembraram da importância dos jovens na sociedade, referindo que os mesmos não são apenas o futuro, mas também o presente e que juntos, de forma ativa e participativa, poderão defender os seus ideais e lutar por um Ensino Superior justo e de qualidade, sem que sejam criadas barreiras para a sua Educação.

A Associação Académica da Universidade do Algarve agradece a todos os que se juntaram à Instituição nesta noite especial, reafirmando o seu compromisso em continuar a promover a excelência académica e a fortalecer os laços da comunidade estudantil. Foi assim celebrado um testemunho da história rica da AAUAlg e da promissora trajetória que a mesma tem pela frente.