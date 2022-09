Adelino Canário nomeado presidente da Assembleia Geral do Laboratório Europeu de Recursos Biológicos Marinhos

Adelino Canário, diretor do Centro de Ciências do Mar (CCMAR-Algarve) e professor na Universidade do Algarve (UAlg), foi nomeado presidente da Assembleia Geral do Laboratório Europeu de Recursos Biológicos Marinhos (EMBRC), órgão que toma decisões relativas à estratégia, gestão e desenvolvimento científico.

O EMBRC é uma infraestrutura de investigação europeia, sediada em Paris, que oferece à comunidade académica, investigadores e empresas acesso a recursos marinhos, serviços, equipamentos e instalações. Para cumprir este objetivo, o EMBRC junta mais de 45 estações marinhas e centros de investigação de dez países: Portugal, Bélgica, França, Grécia, Itália, Noruega, Espanha, Suécia e Reino Unido. Através do EMBRC, as instalações e instrumentos de ponta que integram estas estações marinhas e centros de investigação ficam acessíveis a toda a comunidade científica.

Para Adelino Canário, infraestruturas de investigação como o EMBRC “são essenciais para a ciência, pois ao tornarem acessíveis instalações e equipamentos de ponta, estão a facilitar a realização de investigação de alto nível”. Para além disso, “resultam de associações de vários países pelo que há um grande leque de oportunidades para investigadores portugueses poderem fazer investigação noutros países. São também um instrumento para as empresas desenvolverem ou aperfeiçoarem os seus produtos”.

Segundo o novo presidente, “Portugal tem tido um papel importante na criação e implementação do EMBRC. A eleição para presidir ao EMBRC é um reconhecimento desse papel e uma aposta no desenvolvimento contínuo daquela infraestrutura em que o CCMAR-Algarve coordena o nó nacional com a participação do Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental (CIIMAR), Instituto do Mar (IMAR) e Algoteca de Coimbra (ACOI).”

O EMBRC foi oficialmente lançado em 2018, ano em que Adelino Canário foi nomeado vice-presidente da Assembleia Geral. Atualmente, os vice-presidentes são Simon Berkowicz, de Israel, e Koen Lefever, da Bélgica.