Algarve Tech Hub foi à Califórnia com a Open Media promover o «Sonho algarvio»

Comitiva da Universidade do Algarve deu a conhecer o ecossistema Algarve Tech Hub nos eventos “Living in Portugal” em Los Angeles e São Francisco.

Uma equipa de quatro entidades ligadas ao consórcio do Algarve Tech Hub (ATH), apresentou o ecossistema tecnológico da região nos seminários «Living in Portugal», em Los Angeles, na quinta-feira dia 9 de fevereiro, e em São Francisco, no sábado dia 11 de fevereiro. Esta deslocação da comitiva da UAlg inseriu-se no âmbito do projeto de internacionalização do Algarve Tech Hub.

O objetivo dos eventos em questão, passa por informar os futuros residentes estrangeiros acerca dos diversos aspetos práticos da vida em Portugal e em particular na região Algarvia.

Importa dizer que a organização está a cargo do grupo editorial Open Media, sediado em Lagoa.

Os eventos envolvem diferentes parceiros empresariais, como a Associação Algarve Evolution, a Associação Turismo do Algarve, a Região de Turismo do Algarve e a Universidade do Algarve que se uniram no desenvolvimento do projeto de internacionalização do ATH, financiado pelo CRESC Algarve 2020 | Portugal 2020.

No caso destes planos de financiamento, a intenção é de proporcionar o devido sucesso às empresas e entidades do sistema de I&I (Investigação & Inovação) do setor tecnológico da região algarvia nos mercados dos Estados Unidos da América e da Alemanha.

Esta primeira ação de prospecção nos EUA, aconteceu entre 7 e 12 de fevereiro, e resultou num considerável número de contatos e parcerias estratégicas para as quatro entidades envolvidas.

Recorde-se que a recente instalação do UAlg Tec Campus no campus da Penha, em Faro, foi apresentada como um exemplo de estímulo ao ecossistema tecnológico e à afirmação internacional emergente. Deste encontro resultou ainda um protocolo de colaboração entre as duas universidades que vai ser outorgado no dia 21 de fevereiro, por ocasião da visita do Reitor da Universidade do Algarve, Paulo Águas, e que vai abrir portas para um intercâmbio efetivo de toda a comunidade académica. Após o sucesso desta visita, seguem-se outras dirigidas ao mercado alemão.